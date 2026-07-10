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Grčki tim je saopštio da je sa Bongom potpisao trogodišnji ugovor.

Ovaj 26-godišnji košarkaš je prethodne dve sezone proveo u Partizanu sa kojim je 2025. godine osvojio ABA ligu i titulu prvaka Srbije.

Bonga je u Partizanu igrao pod trenerskom palicom Željka Obradovića, sa kojim će ponovo sarađivati u Panatinaikosu.

Nemački košarkaš iza sebe ima najbolju takmičarsku godinu u karijeri, tokom koje je prosečno beležio 9,9 poena i 5,6 skokova, igrajući 28 minuta po meču bez ijedne propuštene utakmice u regularnom delu sezone Evrolige. On je u ABA prošle sezone imao učinak od 10,1 poena i 5,3 skoka po utakmici.

1/10 Vidi galeriju Isak Bonga u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©/2025, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Tokom svoje četiri sezone u Evroligi, nastupajući za minhenski Bajern i Partizan, Bonga je odigrao 129 utakmica (91 kao starter) uz prosečan učinak od 7,6 poena i 4,6 skokova.

Bonga je takođe član reprezentacije Nemačke, kojoj je pomogao da osvoji Svetsko prvenstvo u košarci 2023. godine, kao i zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2025. godine.