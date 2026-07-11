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Edvards (25), visok 204 centimetra, u finišu prošle sezone nastupao je za Hapoel iz Tel Aviva. U Evroligi je odigrao 13 utakmica i prosečno beležio 3,8 poena uz odličnih 53,3 odsto šuta za tri poena (8/15), kao i 3,4 skoka po meču.

Najbolje partije pružio je u plej-of seriji protiv Real Madrida. U trećem susretu upisao je pet poena i 10 skokova u pobedi Hapoela, dok je u četvrtom meču zabeležio 10 poena, pet skokova, dve ukradene lopte i jednu blokadu.

Prvi deo prošle sezone proveo je u razvojnoj G ligi, gde je na 28 utakmica prosečno ostvarivao 14,1 poen, 7,6 skokova, 1,6 ukradenih lopti i jednu blokadu, uz 39,7 odsto uspešnosti u šutu za tri poena.

Edvards iza sebe ima četiri NBA sezone u dresovima Bruklina, Sakramenta i Dalasa, a nastupao je i u plej-ofu.

On je 2021. godine izabran je kao 44. pik na NBA draftu od strane Bruklina.

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