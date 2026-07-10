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Bivši međunarodni sudija, sada kontrolor u Košarkaškoj ligi Srbije, Časlav Čukalović dobio je priznanje od najeltinijeg klupskog evropskog takmičenja.

Evroliga fajnal-for, Valensija - Real Madrid Foto: Ayhan Mehmet / AFP / Profimedia, Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

 Čukalović se našao na listi kontrolora suđenja Evrolige za narednu sezonu, kao jedini kontrolor ne samo iz Srbije, već sa prostora čitavog regiona.

Srbija će na taj način, prvi put nakon deset godina i Branka Jovanovića, imati svog predstavnika među kontrolorima u elitnom klupskom takmičenju.

Kada su u pitanju arbitri, Srbija će naredne godine imati pet sudija u Evroligi, već proverene Iliju Beloševića, Milivoja Jovčića, Uroša Obrkneževića, Marka Jurasa i Stefana Ćalića.

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