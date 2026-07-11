Dogovor je potstignut - Smailagić će ponovo biti u omiljenom crno-belom dresu.
Evroliga
SAZNAJEMO! Partizan vraća dobro poznato ime: Sjajni centar ponovo u Humskoj
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Košarkaški klub Partizan završio je veliki posao za narednu sezonu. Kako Kurir saznaje, Alen Smailagić vraća se među crno-bele!
Prema saznanjima našeg portala, dogovor između svih strana je postignut i ostalo je još samo da se završe formalnosti, nakon čega će uslediti i zvanična potvrda transfera.
Prethodnu sezonu proveo je u Virtusu, s učinkom u Evroligi od prosečno 7,4 poena i 2,5 skokova.
Smailagić se tako vraća u klub u kojem je ostavio odličan utisak i bio jedan od važnih igrača u timu. Njegova energija, borbenost biće od velikog značaja Partizanu u sezoni koja sledi.
U narednim danima očekuje se i zvanična promocija, čime će Alen Smailagić i formalno započeti svoj drugi mandat u dresu Partizana.
Alen Smailagić Foto: nordphoto GmbH / Engler / imago sportfotodienst / Profimedia, Alfredas Pliadis / Alamy / Alamy / Profimedia, Printscreen / Sport klub
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