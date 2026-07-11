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Košarkaški klub Partizan završio je veliki posao za narednu sezonu. Kako Kurir saznaje, Alen Smailagić vraća se među crno-bele!

Prema saznanjima našeg portala, dogovor između svih strana je postignut i ostalo je još samo da se završe formalnosti, nakon čega će uslediti i zvanična potvrda transfera.

Prethodnu sezonu proveo je u Virtusu, s učinkom u Evroligi od prosečno 7,4 poena i 2,5 skokova.

Smailagić se tako vraća u klub u kojem je ostavio odličan utisak i bio jedan od važnih igrača u timu. Njegova energija, borbenost biće od velikog značaja Partizanu u sezoni koja sledi.

U narednim danima očekuje se i zvanična promocija, čime će Alen Smailagić i formalno započeti svoj drugi mandat u dresu Partizana.

1/17 Vidi galeriju Alen Smailagić Foto: nordphoto GmbH / Engler / imago sportfotodienst / Profimedia, Alfredas Pliadis / Alamy / Alamy / Profimedia, Printscreen / Sport klub