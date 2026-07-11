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Kapiten košarkaša Olimpijakosa Kostas Papanikolau produžio je ugovor do 2028. godine, saopštio je klub iz Pireja.

Papanikolau (35) je prošle sezone odigrao 36 utakmica za Olimpijakos u Evroligi, a prosečno je beležio 2,9 poena i 1,8 skokova po meču. On je prošle sezone sa Olimpijakosom osvojio titulu u Evroligi i grčkom prvenstvu.

Papanikolau je igračku karijeru počeo u Arisu, a potom je igrao za Olimpijakos od 2009. do 2013. godine. On je zatim nastupao za Barselonu, Hjuston i Denver, a u Olimpijakos se vratio 2016. godine. Sa Olimpijakosom je u dva mandata ukupno osvojio 18 trofeja.

"Papanikolau nije samo kapiten našeg tima. On je sportista koji je svojim karakterom i posvećenošću ostavio svoj trag i klubu i postao referenca za sve koji nose dres Olimpijakosa. Produženje saradnje je prirodan nastavak našeg zajedničkog puta koji je doneo mnogo sjajnih momenata za ovaj klub. Sa istim vrednostima i istom ambicijom nastavljamo dalje ka novim uspesima", saopštio je Olimpijakos.