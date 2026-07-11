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Majk Džejms novi je košarkaš Efesa, potvrdio je istanbulski tim.

Tim iz Istanbula potvrdio je da je sa američkim bekom potpisao ugovor po sistemu 1+1 godinu, čime je okončana jedna od najzvučnijih transfer saga ovog leta.

Američki as u Efes stiže nakon pet sezona provedenih u Monaku, što je ujedno bio i njegov najduži angažman u jednom klubu tokom profesionalne karijere.

Za to vreme postao je zaštitno lice francuskog kluba, osvojivši tri titule prvaka Francuske, Kup Francuske i Leaders kup, dok je Monako dva puta predvodio do plasmana na Fajnal-fora Evrolige.

Majk Džejms Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, SOPA Images / ddp USA / Profimedia, Sebastian Räppold/Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Statistika

Džejms je u međuvremenu ispisao i istoriju elitnog evropskog takmičenja. Postao je najbolji strelac u istoriji Evrolige, a 2024. godine poneo je i priznanje za najkorisnijeg igrača sezone (MVP).

U sezoni za nama odigrao je 39 utakmica u Evroligi i prosečno beležio 16,4 poena, rekordnih 6,5 asistencija i 3,5 skokova po meču.

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