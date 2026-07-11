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Posle uspešne debitantske godine, košarkaški klub Dubai u novu sezonu Evrolige ulazi sa znatno višim ciljevima, dok će na regionalnom frontu imati zadatak da odbrani šampionski prsten u ABA ligi.

Rukovodstvo kluba ne štedi sredstva u nameri da izgradi tim kadar za najviše domete. Posle obnavljanja saradnje sa Klemenom Prepeličem, Mekinlijem Rajtom i Dvejnom Bejkonom, radar kluba usmeren je ka ozbiljnim evroligaškim i NBA imenima. Na listi želja nalaze se Eli Okobo, Džastin Anderson i Mamadi Dijakite, ali najveća bomba prelaznog roka mogao bi da bude Tomas Vokap, za čiji su potpis Arapi spremili pravo bogatstvo.

1/8 Vidi galeriju Tomas Vokap Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ponuda koja se ne odbija: 9 miliona evra na stolu!

Kako se saznaje u podkastu Magic Euroleague, Dubai je iskusnom organizatoru igre Olimpijakosa ponudio, blago rečeno, "nerealan ugovor".

Reč je o trogodišnjoj saradnji teškoj fantastičnih 9.000.000 evra!

Ipak, u čitavoj priči pita se i grčki velikan, koji nema nameru da se tako lako odrekne svog dirigenta. Iako su Vokap i aktuelni evropski prvak već ranije ugovorili produžetak saradnje, ta ponuda finansijski ni blizu ne može da parira onoj iz Dubaija, što je unelo ozbiljnu dilemu u čitav proces. Inače, sjajni plejmejker je važećim ugovorom vezan za Atinjane do narednog leta.

Tokom prethodne evroligaške sezone, Vokap je na terenu prosečno beležio 6,8 poena i delio 4,5 asistencija po meču, ali njegov uticaj na igru i odbranu vredi daleko više od same statistike - što Dubai jako dobro zna.

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