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Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Elajdža Brajant produžio je danas ugovor sa tim klubom do 2029. godine.

1/3 Vidi galeriju Elajdža Brajant, Hapoel Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, FCI / Gonzales Photo / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Veoma sam uzbuđen što nastavljam u crvenom dresu i jedva čekam da ponovo vidim sve. Već se radujem povratku na posao i nastavku napornog rada", rekao je Brajant.

Brajant je stigao u Hapoel u leto 2025. godine iz Efesa i bio je deo istorijske debitantske sezone u Evroligi i plasmana u plej-of. ;

On je prošle sezone odigrao 38 utakmica u Evroligi i prosečno je beležio 15,4 poena, 5,2 skoka i 3,3 asistencije.

Brajant je izabran u prvi tim Evrolige, nakon što je predvodio Hapoel do šestog mesta na tabeli u regularnom delu sezone.