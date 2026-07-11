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Serija "hvala" doskorašnjim članovima Partizana, po svemu sudeći je završena.

Posle sedam odlazaka, na redu su dolasci.

1/8 Vidi galeriju Košarkaš Virtusa i reprezentativac Italije - Alesandro Pajola Foto: Valentino Orsini/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia, Michele Nucci/LiveMedia / ipa-ag / PA Images / Profimedia, Sergio Mazza / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako prenosi Mozzart sport, crno-beli dres će zadužiti Alesandro Pajola, pošto su utanačeni svi detalji i ostalo je samo da se ozvaniči transfer.

Pajola bi trebao da bude zamena Karliku Džonsu, neko ko bi odmenjivao prvu violinu Partizana.

Italijan je od 2015. godine nosio dres Virtusa iz Bolonje. Osvojio je dve titule šampiona Italije i tri Superkupa Italije, takođe FIBA Ligu šampiona i Evrokup. Dva puta je proglašen za najboljeg defanzivca Lige Italije, a svojevremeno je bio i najbolji mladi igrač.

Klub su do sada napustili Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov i Bruno Fernando.

Još uvek crno-beli nisu ozvaničili nijedno pojačanje, iako je poznato da su novi članovi ekipe Kajl Olman, Nikola Tanasković, Derek Vilis i Kevarijus Hejs. Kako Kurir ekskluzivno saznaje, put Partizana će i Markus Hauard iz Baskonije, kao i Alen Smajlagić, takođe iz Virtusa.