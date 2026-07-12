Češki košarkaš Tomaš Satoranski će po prvi put u karijeri igrati Evroligu u klubu koji se ne zove Barselona.
EVROLIGA
PRVI PUT U EVROLIGI U KLUBU KOJI NIJE BARSELONA! Čuveni košarkaš napustio Katalonce
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Nakon što je završio svoju misiju u Kataloniji gde je igrao u poslednje četiri godine, Tomaš Satoranski potpisao je ugovor sa Hapoelom iz Tel Aviva čiji će biti novi plejmejker.
Navodno je dogovoren ugovor na 1+1 godinu i nesumnjivo će sa Vasilijem Micićem činiti jedan jak tandem u organizaciji igre.
Satoranski je odigrao 388 NBA mečeva kroz Vizardse, Bulse, Pelikanse i Sparse.
Hapoel je prethodno dogovorio produžetak saradnje sa Elajdžom Brajantom.
Kurir sport/sportske.net
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