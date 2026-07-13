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Nekadašnji košarkaš Partizana je sa Makabijem potpisao trogodišnji ugovor.

"Veoma sam srećan što nam se Madar pridružio. Njegovi kvaliteti su svima jasni, posebno posle poslednjeg plej-ofa, i dodeljujemo mu značajnu ulogu u timu. Dolazi u Makabi u pravim godinama i sa velikim potencijalom. Želim da se zahvalim vlasnicima na velikim naporima koje su uložili da ga dovedu", naveo je trener Makabija Oded Kataš, a preneo sajt kluba.

Izraelski plejmejker je u Evroligi prošle sezone odigrao samo 16 utakmica za ekipu Hapoela, u kojima je u proseku beležio 3,1 poen, 1,4 asistencije, 1,1 skok.

1/8 Vidi galeriju Jam Madar Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, Starsport©, Starsportphoto

U izraelskom prvenstvu, Madar (25) je upisivao 13,2 poena, četiri asistencije, tri skoka i 1,4 ukradene lopte po utakmici, dok je u finalu plej-ofa protiv Makabija u proseku beležio 19,2 poena, osam asistencija i 1,5 ukradenih lopti.

"Srećan sam i uzbuđen što počinjem novo poglavlje i pridružujem se Makabiju. Već se radujem susretu sa navijačima, saigračima i stručnim štabomm i obećavam da ću dati sve od sebe na svakom treningu i svakoj utakmici kako bih pomogao klubu da ostvari svoje ciljeve. Želim da se zahvalim profesionalnom timu, upravi i vlasnicima na ukazanom poverenju i radujem se što ću ga uzvratiti na terenu. Napred Makabi", rekao je Madar.

Madar je profesionalnu karijeru i započeo u Hapoelu, u koji se vratio 2024. godine. Između dva mandata igranja za Hapoel, Madar je nastupao za Bajern Minhen, Fenerbahče i Partizan, čiji je bio član od 2021. do 2023. godine.

Kao igrač Partizana, Madar je osvojio nagradu za Zvezdu u usponu Evrolige u sezoni 2022/23.

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