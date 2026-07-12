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Partizan je u ovom trenutku jedina evroligaška ekipa koja nije potvrdila nijedno pojačanje za narednu sezonu.

Prema određenim informacijama jesu dogovoreni dolasci, međutim zvanične potvrde još uvek nije bilo.

Sa druge strane veliki broj košarkaša je napustio klub, a navijači komentarišu takvo stanje. Dosta je onih kojima je zasmetalo što su videli previše zahvalnica igračima.

Mijailović je najavio bitnu promenu u skorijem periodu.

"Do sada smo uglavnom govorili 'Thank you', a vrlo uskoro krećemo sa 'Welcome to Partizan'. Još malo strpljenja – biće prilike da predstavimo i nova lica", rekao je Ostoja Mijailović za "B92".

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

Podsetimo, Partizan su do sada napustili Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov i Bruno Fernando.

Kurir sport/B92

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