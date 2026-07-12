AMERIKANAC OSTAJE U TEL AVIVU:Den Oturu produžio ugovor sa Hapoelom iz Tel Aviva do 2029. godine
"Nastavljamo naš projekat produženjem ugovora sa jednim od ključnih igrača. Den je ove sezone dokazao da zaslužuje status jednog od najboljih centara u Evropi. Iz dana u dan napreduje i biće važan deo našeg tima u godinama koje dolaze", naveo je generalni menadžer Hapoela Džordž Hinas, a preneo sajt kluba.
Oturu (26) je u Hapoel došao iz Efesa pred početak prošle sezone, u kojoj je u Evroligi u proseku beležio 13,9 poena, 5,7 skokova i 1,4 blokade.
Američki centar rekao je da se oseća jako "uzbuđeno i blagosloveno" što će nastaviti da igra u dresu Hapoela.
"Svi moji saigrači i ja smo uzbuđeni što se vraćamo radu i što ćemo težiti ostvarenju ciljeva u predstojećoj sezoni. Jedva čekam da ponovo čujem vašu podršku i da vas sve ponovo vidim. Napred Hapoel", kazao je Oturu.