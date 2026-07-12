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"Nastavljamo naš projekat produženjem ugovora sa jednim od ključnih igrača. Den je ove sezone dokazao da zaslužuje status jednog od najboljih centara u Evropi. Iz dana u dan napreduje i biće važan deo našeg tima u godinama koje dolaze", naveo je generalni menadžer Hapoela Džordž Hinas, a preneo sajt kluba.

1/4 Vidi galeriju Real Madrid - Hapoel Tel Aviv, prvi meč plej-of serije Evrolige Foto: Gustavo Valientev / Xinhua News / Profimedia

Oturu (26) je u Hapoel došao iz Efesa pred početak prošle sezone, u kojoj je u Evroligi u proseku beležio 13,9 poena, 5,7 skokova i 1,4 blokade.

Američki centar rekao je da se oseća jako "uzbuđeno i blagosloveno" što će nastaviti da igra u dresu Hapoela.

"Svi moji saigrači i ja smo uzbuđeni što se vraćamo radu i što ćemo težiti ostvarenju ciljeva u predstojećoj sezoni. Jedva čekam da ponovo čujem vašu podršku i da vas sve ponovo vidim. Napred Hapoel", kazao je Oturu.