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Nakon što je Barselona zvanično objavila dolazak centra Olivijea Enkamua, jedina dva evroligaša koja još nisu obelodanila pojačanja su Partizan i Dubai!

Partizan i dalje drži navijače u potpunoj neizvesnosti. Za razliku od prošlog leta, kada su već krajem juna u istom danu promovisani Džabari Parker i Dilan Osetkovski, ove godine vlada administrativna tišina. Ipak, uprkos izostanku zvaničnih objava, jasno je da će tim pretrpeti korenite promene.

Humsku su napustili Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov i Bruno Fernando.

1/13 Vidi galeriju Dvejn Vašington Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Prema nezvaničnim informacijama crno-beli su već obezbedili potpise Kajla Olmana, Nikole Tanaskovića, Dereka Vilisa i Kevarijusa Hejsa, a saradnja je, navodno, ugovorena i s Alesandrom Pajolom.

Pregovori sa igračima poput Armonija Bruksa, Ošeja Briseta, Judžina Omoruija i Petija Milsa na kraju su propali. Pristalicama crno-belih sada preostaje samo da čekaju prvu zvaničnu objavu sa klupskih administratora kako bi i formalno počeo novi ciklus pod vođstvom trenera Đoana Penjaroje.

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović najavio je da će pored silnih "Thank you" bivšim igračima uskoro uslediti objave "Welcome to Partizan".

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