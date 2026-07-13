ODJEKNULA BOMBA U PARIZU: Stiglo NBA pojačanje...
Pariz je doveo prvo zvučno pojačanje ovog leta i nekadašnju zvezdu Finiksa i Indijane predstavila kao svog novog košarkaša.
Radi se o Ti Džeju Vorenu, američkom krilnom košarkašu koji je u NBA ligi igrao aktivno od 2014. do 2024. godine i sakupio 11 sezona u najjačoj ligi sveta.
Najbolji je bio u sezoni 2019/20 kada je imao 19,8 poena u proseku uz 4 skoka (u plej-ofu je imao ravno 20 poena po mečj), dok je dve godine ranije u dresu Finiksa imao 19,6 poena uz 5 uhvaćenih skokova.
Odigrao je ukupno 385 NBA utakmica i imao 14,3 poena prosečno, kao i 3,9 skokova i 1,2 asistencija.
Pored Finiksa i Indijane, nastupao je za Minesotu i Bruklin, dok je pre NBA lige igrao za čuveni NC Stejt univerzitet u Severnoj Karolini.
Pariz je na društvenim mrežama i zvanično objavio da je Ti Džej Voren njihov novi košarkaš.