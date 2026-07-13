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Pariz je doveo prvo zvučno pojačanje ovog leta i nekadašnju zvezdu Finiksa i Indijane predstavila kao svog novog košarkaša.

1/8 Vidi galeriju Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Radi se o Ti Džeju Vorenu, američkom krilnom košarkašu koji je u NBA ligi igrao aktivno od 2014. do 2024. godine i sakupio 11 sezona u najjačoj ligi sveta.

Najbolji je bio u sezoni 2019/20 kada je imao 19,8 poena u proseku uz 4 skoka (u plej-ofu je imao ravno 20 poena po mečj), dok je dve godine ranije u dresu Finiksa imao 19,6 poena uz 5 uhvaćenih skokova.

Odigrao je ukupno 385 NBA utakmica i imao 14,3 poena prosečno, kao i 3,9 skokova i 1,2 asistencija.

Pored Finiksa i Indijane, nastupao je za Minesotu i Bruklin, dok je pre NBA lige igrao za čuveni NC Stejt univerzitet u Severnoj Karolini.

Pariz je na društvenim mrežama i zvanično objavio da je Ti Džej Voren njihov novi košarkaš.