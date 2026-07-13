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Francuski košarkaš Rodrig Buboa napustio je ekipu Efesa posle osam uzastopnih sezona u dresu istanbulskog tima, saopštio je danas turski klub.

Buboa je u dresu Efesa odigrao 249 utakmica u Evroligi, osvojivši dve titule prvaka Evrope, 2021. i 2022. godine.

1/10 Vidi galeriju Efes - Partizan Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sa Efesom je tri puta bio prvak Turske (2019, 2021. i 2023. godine), dok je turski Kup osvojio 2022. godine.

U dosadašnjoj karijeri 38-godišnji bek igrao je za francuski Šole, Dalas Maverikse, belgijski Šarloa, Le Man, Strazbur i Baskoniju.

Ukupno je odigrao 322 utakmice u Evroligi, postigavši 3.221 poen, uz 569 skokova, 599 asistencija, 212 ukradenih lopti i 123 blokade.

U evroligaškoj karijeri postigao je 528 trojki, što ga svrstava na 11. mesto.

"Zahvaljujemo se Rodrigu koji je godinama davao sve od sebe u našem plavo-belom dresu, bio drugi kapiten prvog tima i svojim borbenim duhom, profesionalizmom, gospodskim držanjem i nezaboravnim doprinosom našem klubu postao jedno od najposebnijih imena u istoriji Anadolu Efesa", navodi se u saopštenju kluba.