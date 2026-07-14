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Crno-bela javnost sa nestrpljenjem iščekuje zvučno pojačanje koje će zapaliti maštu navijača, ali potraga Partizana za kapitalcem koji bi garantovao borbu za vrh i dalje je u punom jeku. Ipak, angažovanje takvog profila igrača u ovom trenutku deluje kao izuzetno težak zadatak za upravu kluba.

Egzum bio velika želja, ali realnost je drugačija

Jedno od imena koje navijači najviše priželjkuju jeste Dante Egzum, heroj legendarne sezone u kojoj je beogradski velikan bio na korak od plasmana na fajnal-for Evrolige. Prema nezvaničnim informacijama Mozzart Sporta, predsednik kluba Ostoja Mijailović je tokom leta obavio direktan razgovor sa australijskim bekom kako bi opipao puls i saznao njegove planove. Međutim, ti planovi su trenutno usmereni isključivo na proces rehabilitacije.

1/9 Vidi galeriju Dante Egzum - košarkaš Foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, Screenshot, @starsport

Prvi čovek Partizana imao je veliku želju da vrati sjajnog košarkaša koji je trenutno bez angažmana, ali problem predstavlja povreda kolena zbog koje je prevremeno završio prethodnu NBA sezonu. Kako stvari stoje, Egzum ne bi bio spreman za start takmičarske godine, pa je nerealno očekivati da će potpisati ugovor sa bilo kojom ekipom pre oktobra ili novembra.

Egzum je u Humsku stigao 2022. godine iz Barselone i pod vođstvom Željka Obradovića izrastao u jednog od ključnih igrača i najboljih plejmejkera u Evropi. Upravo su ga te partije lansirale nazad u NBA ligu, gde je zadužio opremu Dalas Maveriksa. Iako u Teksasu nije ponovio magiju iz Beograda, uspeo je da zadrži status u timu sve dok ga hronični problemi sa povredama nisu ponovo usporili.

Gde su i šta rade heroji legendarne generacije?

Pored Egzuma, crno-beli su pokušali da vrate i Zeka Ledeja, ali je on završio u Hapoelu iz Tel Aviva.

Kada je reč o ostalim nosiocima te čuvene generacije, situacija je uglavnom jasna:

Matijas Lesor nastavlja saradnju sa Erginom Atamanom u Panatinaikosu.

Kevin Panter je osigurao bogat ugovor sa Barselonom.

Povratak Alekse Avramovića u srpsku košarku nije opcija.

Jedini igrač iz te petorke koji je i dalje bez kluba jeste Džejms Naneli.

Bilans prelaznog roka: Ko stiže, a ko odlazi?

Iako Partizan još uvek nije zvanično predstavio nijedno novo ime, nezvanično se saznaje da su opremu crno-belih zadužili:

Kajl Olman

Nikola Tanasković

Derek Vilis

Kevarijus Hejs

Alesandro Pajola

Sa druge strane, klub iz Humske su napustili: Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov i Bruno Fernando.

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