FENER DOVEO CENTRA! Isplivali detalji dogovora!
Turski košarkaš Sertač Šanli potpisao je danas jednogodišnji ugovor sa Fenerbahčeom.
Ovaj 34-godišnji košarkaš u Fenerbahče stiže iz Bešiktaša gde je prošle sezone 1,4 poena i 1,4 skoka na pet utakmica Evrokupa. On je prošlu sezonu započeo u Dubaiju. Ovo je Šanlijev drugi boravak u Fenerbahčeu, pošto je tokom svog prvog mandata pomogao klubu da osvoji titulu u Evroligi 2025. godine. Te sezone je zabeležio 33 nastupa u Evroligi, uz prosek od 5,5 poena i 2,4 skoka. Takođe je igrao ključnu ulogu u osvajanju titule sa Efesom 2021. godine, što ga čini prvim igračem koji je osvojio Evroligu sa oba najveća turska kluba.
Na ukupno 210 utakmica u Evroligi za Galatasaraj, Efes, Barselonu, Fenerbahče i Dubai, Šanli je prosečno beležio 5,9 poena i 2,4 skoka.
Šanli je u svojoj bogatoj karijeri osvojio četiri titule prvaka Turske, dva Kupa Turske, titulu prvaka Španije, Kup Španije i srebrnu medalju sa reprezentacijom Turske na Evropskom prvenstvu 2025. godine.
Kurir Sport / Beta
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