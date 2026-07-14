Ovaj 34-godišnji košarkaš u Fenerbahče stiže iz Bešiktaša gde je prošle sezone 1,4 poena i 1,4 skoka na pet utakmica Evrokupa. On je prošlu sezonu započeo u Dubaiju. Ovo je Šanlijev drugi boravak u Fenerbahčeu, pošto je tokom svog prvog mandata pomogao klubu da osvoji titulu u Evroligi 2025. godine. Te sezone je zabeležio 33 nastupa u Evroligi, uz prosek od 5,5 poena i 2,4 skoka. Takođe je igrao ključnu ulogu u osvajanju titule sa Efesom 2021. godine, što ga čini prvim igračem koji je osvojio Evroligu sa oba najveća turska kluba.