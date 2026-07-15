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Bez nekoliko igrača na poziciji centra ostala je Crvena zvezda u odnosu na prošlu sezonu. Da će crveno-beli zato krenuti u ofanzivu kada su u pitanju visoki igrači, bilo je i sasvim logično. Kako saznaje Meridian sport, dogovor sa jednim centrom je već postignut - crveno-belu opremu trebalo bi da zaduži Vojin Medarević (24, 206).

Pravi trenutak za veliku scenu

Dobar potez Miloša Teodosića i sportskog sektora Zvezde potencijalno bi mogao da bude ovaj transfer, s obzirom na to da se dovodi igrač čiji talenat nikada nije bio sporan, dok njegove godine govore da je pravo vreme za dodatno razvijanje i izlazak na veliku scenu. Njegovo samopouzdanje će vremenom rasti, a sa tim će sigurno rasti i njegova uloga u timu.

1/4 Vidi galeriju Vojin Medarević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, STARSPORT/STARSPORT

Uvek se na obe strane terena oseća njegovo prisustvo u reketima. Međutim, ne samo u reketu, s obzirom na to da je on više nego sposoban da šutem za tri poena širi igru rivala. Uvek je važio za jednog od najdarovitijih visokih igrača svoje generacije uvek, a priliku da to pokaže na najvećoj sceni dobiće upravo sada.

Put od Zrenjanina do šampionske titule

Obe centarske pozicije pokriva Medarević, koji je inače rođen 2002. godine u Zrenjaninu. U lokalnom klubu Zrenjaninac napravio je svoje prve korake, da bi razvoj potom nastavio u novosadskom Sportsworld-u, gde je pažnju privukao svojim talentom i visinom.

U redovima beogradskog Dinamika započeo je profesionalnu karijeru, gde je važno iskustvo u seniorskoj konkurenciji sticao od 2020. do 2023. godine. Za subotički Spartak potpisao je u aprilu 2023. godine. Postao je značajan deo tima Spartaka koji je izborio promociju u regionalnu ABA ligu, da bi na još dve godine ugovor produžio u decembru 2024.

Prošle sezone postao je šampion Srbije sa Spartakom i na Mali Kalemegdan, gde se ponovo aktivno radi na razvijanju mladih igrača i povećanju broja domaćih košarkaša, sada stiže sa tom titulom.

Reprezentativni uspesi

Član mlađih selekcija Srbije bio je Medarević, a zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu B divizije osvojio je sa mladom reprezentacijom 2022. godine. Zapažene partije pružao je tokom celog tog turnira, uključujući i finalni meč protiv Islanda u kojem je bio među najefikasnijim akterima na terenu.

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