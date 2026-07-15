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Češki košarkaš Tomaš Satoranski novi je igrač Hapoela, saopštio je klub iz Tel Aviva.

Satoranski (34) je sa Hapoelom potpisao ugovor na jednu sezonu, a u Izrael dolazi posle četiri godine u Barseloni.

"Veoma sam uzbuđen što dolazim u Hapoel. Jedva čekam da upoznam sve i prihvatim ovaj novi izazov. Vidimo se uskoro", rekao je Satoranski.

Češki košarkaš je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio sedam poena, 4,3 asistencije i 3,4 skoka, dok je u španskom prvenstvu imao učinak 5,6 poena, 3,5 asistencija i 2,5 skokova.

Satoranski je karijeru započeo u Pragu, a igrao je i za Sevilju, Vašington, Čikago, Nju Orleans i San Antonio.

Tomaš Satoranski Foto: Screenshot, EPA/ALEJANDRO GARCIA, Profimedia

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