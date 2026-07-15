BARSA DOVELA VELIKO POJAČANJE! Reprezentativac Slovenije stiže u Kataloniju
Američki košarkaš i reprezentativac Slovenije Džoš Nibo novi je igrač Barselone, saopštio je danas španski klub.
Nibo je sa Barselonom potpisao ugovor do 30. juna 2029. godine.
"Veoma sam uzbuđen što započinjem novo poglavlje. Dolazim ovde da pobeđujem. Želim da se borim za titule kako u ACB ligi, tako i u Evroligi. Kada pomislim na ovaj klub, prvo što mi pada na pamet jeste njegova pobednička kultura. Svake godine se bori za plasman u plej-of i za odlazak na Fajnal-for. Verujem da mogu da doprinesem u odbrani, skoku, realizaciji i pokažem karakter. Nadam se da će navijači biti sjajni, da će nas glasno bodriti i biti puni entuzijazma", rekao je Nibo.
Reprezentativac Slovenije je prethodne dve godine igrao za Olimpiju iz Milana, a prošle sezone u Evroligi prosečno je beležio 10,2 poena i 5,5 skokova.
Nibo je tokom karijere igrao još i za Hapoel Eilat, Žalgiris i Makabi iz Tel Aviva.