"Veoma sam uzbuđen što započinjem novo poglavlje. Dolazim ovde da pobeđujem. Želim da se borim za titule kako u ACB ligi, tako i u Evroligi. Kada pomislim na ovaj klub, prvo što mi pada na pamet jeste njegova pobednička kultura. Svake godine se bori za plasman u plej-of i za odlazak na Fajnal-for. Verujem da mogu da doprinesem u odbrani, skoku, realizaciji i pokažem karakter. Nadam se da će navijači biti sjajni, da će nas glasno bodriti i biti puni entuzijazma", rekao je Nibo.