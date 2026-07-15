Slušaj vest

Američki košarkaš Džeron Blosomgejm novi je igrač Dubaija, sa kojim je potpisao dvogodišnji ugovor nakon četiri sezone provedene u Monaku, preneo je danas klub.

Blosomgejm (32), koji igra na poziciji krilnog centra, iza sebe ima najbolju sezonu u Evroligi, pošto je u 43 utakmice u proseku beležio 9,8 poena uz 67,2 odsto šuta za dva poena i 4,2 skoka.

1/4 Vidi galeriju Olimpijakos - Monako Foto: Tourette Photography / Alamy / Profimedia

Jedan od najupečatljivijih trenutaka prošle sezone bio je učinak od rekordnih 30 poena protiv Hapoela iz Tel Aviva u poslednjem kolu ligaškog dela Evrolige, dok je u plej-in meču protiv Barselone ostvario dabl-dabl učinak i pomogao Monaku da izbori plasman u plej-of. U odlučujućoj petoj utakmici finala prvenstva Francuske protiv Pariza postigao je 27 poena i predvodio Monako do titule.

Tokom prošle sezone odigrao je ukupno 47 utakmica u domaćim takmičenjima i sa Monakom osvojio četiri trofeja, prvenstvo Francuske, Kup Francuske, Liga kup i Superkup Francuske.

Blosomgejm je profesionalnu karijeru započeo 2017. godine u Ostin Sparsima u razvojnoj G ligi, nakon čega je nastupao za Klivlend Kavalirse u NBA ligi, kao i za Kanton Čardž, Rio Grande Vali Vajperse i Vindi Siti Bulse u G ligi.

Prvi angažman u Evropi imao je u izraelskoj Ironi Nahariji u sezoni 2020/21, da bi potom nastupao u nemačkom Ulmu, gde je izabran u najbolju petorku Evrokupa za sezonu 2021/22.

U Monako je stigao 2022. godine i bio jedan od ključnih igrača u plasmanu kluba na fajnal-for Evrolige 2023. godine, kao i u finale 2025. Sa klubom iz Kneževine osvojio je tri titule prvaka Francuske u četiri sezone.

Po odlasku iz Monaka nalazi se na trećem mestu večne liste kluba po broju odigranih utakmica (160) i skokova (579), peti je po broju postignutih poena (1.181), a šesti po broju pogođenih trojki (100).