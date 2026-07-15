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Kao bomba je odjeknula vest da Željko Obradović želi da dovede Fakunda Kampaca u Panatinaikos.

Ovu vest je objavio grčki portal Sport24.

1/7 Vidi galeriju Fakundo Kampaco Foto: Cordon Press / ddp USA / Profimedia, Michele Nucci/IPA/IPA / Sipa Press / Profimedia, EPA/Javier Lopez Hernandez

Panatinaikos je od dolaska Obradovića završio već četiri veoma jaka transfera. Stigli su Žerson Jabusele, Isak Bonga, Branko Badio i Mustafa Fal, ali je očigledno da se tu ne završava prelazni rok.

Srpski stručnjak je odlučan da angažuje plejmejkera veoma visokog nivoa, igrača koji će napraviti razliku i koji će imati liderske kvalitete, kako bi bio ono što se naziva "glavni igrač na terenu".

Panatinaikos je, prema pisanju ovog grčkog medija, spreman da uloži sve kako bi doveo Kampaca. Ipak, to će biti veoma teško pošto je Argentinac vezan ugovorom za Real iz Madrida.

Naravno, Kampaco nije jedini na listi želja za ovu poziciju, ali je, prema rečima ovog medija, idealno rešenje za Željkovu slagalicu.