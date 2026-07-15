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Nemački reprezentativac i bivši košarkaš madridskog Reala, David Kremer novi je igrač Crvene zvezde!

Kremer je sa crveno belima u sredu potpisao dvogodišnji ugovor, a u Beograd stiže kao pojačanje na poziciji beka šutera.

1/3 Vidi galeriju Crvena zvezda - Spartak, KLS F4 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Rođen je u Slovačkoj 14.01.1997. godine gde je njegov otac profesionalno igrao košarku, a prve ozbiljne košarkaške korake pravio je u poznatoj Orandž Akademiji (Ulm), da bi kasnije kao jedan od najboljih šutera preko Dži Lige (Detroit), Bajerna iz Minhena, Braunšvajga, Granade i izvanredne sezone u ekipi Tenerifa - stigao do madridskog Reala u kome je proveo prošlu sezonu.

Visok je 196 centimetara i težak 92 kilograma, Odlikuje ga odličan šut, čvrsta igra u odbrani u kojoj može da preuzima i snažnije i više krilne igrače, i ogromna energija na terenu.

Standardni je reprezentativac Nemačke, sa kojom je osvojio zlatnu medalju na Mundobasketu 2024.godine u Manili.