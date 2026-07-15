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Iskusni reprezentativac se obavezao na dvogodišnju vernost klubu (do kraja sezone 2027/28), čime je stavio tačku na svoju bogatu četrnaestogodišnju NBA odiseju.

Valančijunas u redove litvanskog šampiona dolazi iz Denver Nagetsa, gde je prošle sezone delio svlačionicu sa Nikolom Jokićem.

Tokom svoje dugovečne karijere preko okeana, pouzdani centar je branio i boje Toronto Reptorsa, Memfis Grizlisa, Nju Orleans Pelikansa, Vašington Vizardsa i Sakramento Kingsa.

1/5 Vidi galeriju Litvanski centar Jonas Valančijunas Foto: Kavin Mistry / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Profimedia

Kao peti pik sa drafta 2011. godine, Litvanac je u najjačoj ligi sveta ostavio dubok trag, ostvarivši prosek od 12,8 poena i devet skokova po utakmici. Prvi čovek Žalgirisa, Paulijus Jankunas, izrazio je ogromno zadovoljstvo što je uspeo da dovede Valančijunasa.

- Veoma smo srećni što se Jonas vraća u Litvaniju i pridružuje se Žalgirisu. Od naših prvih razgovora, čuo sam ga kako više puta govori da želi da se vrati u Litvaniju, igra u Žalgirio areni, doživi tu neverovatnu atmosferu i pobeđuje. Vodili smo mnogo razgovora, ali sam uvek osećao tu želju - rekao je Jankunas.