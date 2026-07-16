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Povodom ovih glasina u Rusiji se već razmatraju mogući modeli po kojima bi jedan od vlasnika takmičenja mogao da se vrati na evropsku scenu.

1/5 Vidi galeriju Evroliga fajnal-for, Valensija - Real Madrid Foto: Ayhan Mehmet / AFP / Profimedia, Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Jedna od opcija jeste da moskovski velikan svoje domaće utakmice igra u Srbiji. Kao alternativno rešenje pominje se i Turska.

Takav scenario razmatra se zbog očekivanja da Evroliga, čak i u slučaju ukidanja suspenzije, neće dozvoliti ruskim klubovima da organizuju utakmice na teritoriji Rusije. Upravo zbog toga CSKA traži model koji bi mu omogućio povratak u elitno evropsko takmičenje.

Mogućnost povratka dodatno je aktuelizovana nakon nedavnog povratka Rusije u Međunarodni olimpijski komitet (MOK), što je podstaklo spekulacije da bi i status ruskih klubova u pojedinim sportovima mogao da bude promenjen.

Ipak, eventualni povratak CSKA ne može da se dogodi već naredne sezone. Sastav Evrolige za sezonu 2026/27 već je kompletiran i poznato je svih 20 učesnika, pa bi, ukoliko dođe do promene, ona mogla da stupi na snagu tek od takmičarske godine 2027/28.

Prema navodima ruskih medija, među klubovima koji imaju vlasnički udeo u Evroligi i dalje postoje različita mišljenja o povratku CSKA, pa ostaje da se vidi da li će moskovski klub zaista ponovo biti deo elitnog evropskog društva i gde bi, u tom slučaju, dočekivao svoje rivale.