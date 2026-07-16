CSKA SE VRAĆA U EVROLIGU?! Rusi imaju paklen plan - i Srbija u priči!
Povodom ovih glasina u Rusiji se već razmatraju mogući modeli po kojima bi jedan od vlasnika takmičenja mogao da se vrati na evropsku scenu.
Jedna od opcija jeste da moskovski velikan svoje domaće utakmice igra u Srbiji. Kao alternativno rešenje pominje se i Turska.
Takav scenario razmatra se zbog očekivanja da Evroliga, čak i u slučaju ukidanja suspenzije, neće dozvoliti ruskim klubovima da organizuju utakmice na teritoriji Rusije. Upravo zbog toga CSKA traži model koji bi mu omogućio povratak u elitno evropsko takmičenje.
Mogućnost povratka dodatno je aktuelizovana nakon nedavnog povratka Rusije u Međunarodni olimpijski komitet (MOK), što je podstaklo spekulacije da bi i status ruskih klubova u pojedinim sportovima mogao da bude promenjen.
Ipak, eventualni povratak CSKA ne može da se dogodi već naredne sezone. Sastav Evrolige za sezonu 2026/27 već je kompletiran i poznato je svih 20 učesnika, pa bi, ukoliko dođe do promene, ona mogla da stupi na snagu tek od takmičarske godine 2027/28.
Prema navodima ruskih medija, među klubovima koji imaju vlasnički udeo u Evroligi i dalje postoje različita mišljenja o povratku CSKA, pa ostaje da se vidi da li će moskovski klub zaista ponovo biti deo elitnog evropskog društva i gde bi, u tom slučaju, dočekivao svoje rivale.