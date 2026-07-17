BOMBA NA MALOM KALEMEGDANU! Crvena zvezda dovela PAKLENO pojačanje: Klub potvrdio - evo svih detalja transfera!
Dileme više nema - Džonatan Motli novi je košarkaš Crvene zvezde.
Klub sa Malog Kalemegdana se oglasio saopštenjem i otkrio je detalje ovog transfera.
- Američki centar Džonatan Motli novi je igrač KK Crvena zvezda!
Motli u naš klub, sa kojim je potpisao višegodišnji ugovor, stiže iz Hapoela iz Tel Aviva gde je igrao prethodne dve sezone, a bio je član i Fenerbahčea, Lokomotive Kuban, Inčona, Los Anđeles Klipersa i Dalas Maveriksa.
Motli je visok 206 centimetara i težak 104 kilograma, izuzetno snažan i odličan skakač.
Rođen je 4. maja 1995. godine u Hjustonu, pohađao je jedan od najprestižnijih košarkaških NCAA programa u SAD (Bejlor).
Američki centar našem timu donosi ogromnu energiju mnogo skokova i odlično rešenje u reketu u narednim sezonama.
Motli je treće pojačanje KK Crvena zvezda u ovom prelaznom roku, nakon Džonsa i Kremera, dok su ugovore produžili Batler i Davidovac - stoji u saopštenju Zvezde.
BONUS VIDEO: