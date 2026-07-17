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Dileme više nema - Džonatan Motli novi je košarkaš Crvene zvezde.

Klub sa Malog Kalemegdana se oglasio saopštenjem i otkrio je detalje ovog transfera.

1/6 Vidi galeriju Džonatan Motli Foto: AA/ABACA / Abaca Press /Profimedia, Pritnscreen, David Ramirez / Zuma Press / Profimedia, Coust Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Američki centar Džonatan Motli novi je igrač KK Crvena zvezda!

Motli u naš klub, sa kojim je potpisao višegodišnji ugovor, stiže iz Hapoela iz Tel Aviva gde je igrao prethodne dve sezone, a bio je član i Fenerbahčea, Lokomotive Kuban, Inčona, Los Anđeles Klipersa i Dalas Maveriksa.

Motli je visok 206 centimetara i težak 104 kilograma, izuzetno snažan i odličan skakač.

Rođen je 4. maja 1995. godine u Hjustonu, pohađao je jedan od najprestižnijih košarkaških NCAA programa u SAD (Bejlor).

Američki centar našem timu donosi ogromnu energiju mnogo skokova i odlično rešenje u reketu u narednim sezonama.

Motli je treće pojačanje KK Crvena zvezda u ovom prelaznom roku, nakon Džonsa i Kremera, dok su ugovore produžili Batler i Davidovac - stoji u saopštenju Zvezde.

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