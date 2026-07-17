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Džonatan Motli je i zvanično novi košarkaš Crvene zvezde, a prelazak iskusnog centra odobrio je lično Ofer Janaj, čime su odnosi između dva kluba definitivno izglađeni. Podsećanja radi, kontroverzni prvi čovek Hapoela iz Tel Aviva je pre dve sezone oštro optuživao crveno-bele za pokušaj "krađe" istog igrača, nakon čega je Motli ipak ostao u Izraelu.

1/6 Vidi galeriju Džonatan Motli Foto: AA/ABACA / Abaca Press /Profimedia, Pritnscreen, David Ramirez / Zuma Press / Profimedia, Coust Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Janaj se od snažnog centra oprostio emotivnom porukom na društvenim mrežama, naglasivši koliki je trag Motli ostavio u timu:

"JM, bio si prvi iskusni igrač koji je stigao u ambiciozni, ali mali i skromni Hapoel Tel Aviv. Tvoj dolazak postavio je temelje za sve talentovane igrače koji su došli posle tebe i pomogli da se izgradi sjajni Hapoel iz sezone 2024/2025, koji je osvojio Evrokup, a ti si poneo priznanje MVP-ja", napisao je Izraelac.

U nastavku svog obraćanja, predsednik Hapoela se osvrnuo na izuzetno težak period u kojem je klub bio primoran da domaće mečeve igra u inostranstvu. On je uporedio istorijski uspeh svog tima sa Partizanovim osvajanjem Evrope 1992. godine, ali je iskoristio priliku i da "pecka" trenera Panatinaikosa, Ergina Atamana. Takođe, poslao je poruku čelnicima Zvezde kojima je poručio da Motlija čuvaju dobro.

"Do titule smo stigli u godini kada je Izrael bio u ratu i kada nijednu utakmicu nismo odigrali na domaćem terenu. Zbog toga je ovaj uspeh još veći od Partizanove titule iz 1992. godine, osvojene daleko od kuće. Na tom putu morali smo da dobijemo plej-of seriju protiv izvanredne Valensije, evropske sile koju su mnogi smatrali da je nemoguće pobediti (već naredne sezone igrala je na fajnal-foru Evrolige). Usput, Ergine moguće je dobiti seriju protiv Valensije... JM, zauvek ćeš biti u našim srcima i deo istorije. Uvek ćeš biti član naše porodice i uvek možeš da računa na moje prijateljstvo. Crvena zvezdo, čuvaj ga dobro", napisao je Janaj.

Američki centar, koji je već duže vreme bio velika želja kluba sa Malog Kalemegdana, predstavlja treće pojačanje crveno-belih za predstojeću sezonu. Pre Motlija, redove srpskog evroligaša pojačali su njegov doskorašnji saigrač iz Tel Aviva, Kris Džouns, kao i doskorašnji bek Real Madrida, David Kramer.

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