Eli Okobo novi je igrač Dubaija...
Evroliga
DUBAI ZAVRŠIO STRAŠNO POJAČANJE! Klub potvrdio - evo ko je stigao u Emirate!
Slušaj vest
Košarkaški klub Dubai saopštio je danas da je potpisao višegodišnji ugovor sa bekom Eliejem Okobom.
Okobo u Dubai dolazi iz Monaka, gde je proveo prethodne četiri godine, i kojem je pomogao da se dva puta plasira na fajnal-for Evrolige i osvoji tri šampionata Francuske.
Eli Okobo Foto: Coust Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia, Norbert Scanella / Panoramic / Profimedia
Vidi galeriju
Prošle sezone, Okobo je prosečno beležio 11,2 poena i 4,9 asistencija u 42 evroligaške utakmice, dok je Monako četvrti put u njegove četiri godine sa klubom stigao do plej-ofa.
Ovaj 28-godišnji francuski košarkaš je u karijeri još igrao za Elan, Finiks i Asvel.
Kurir Sport / Beta
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši