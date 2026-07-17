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Košarkaški klub Dubai saopštio je danas da je potpisao višegodišnji ugovor sa bekom Eliejem Okobom.

Okobo u Dubai dolazi iz Monaka, gde je proveo prethodne četiri godine, i kojem je pomogao da se dva puta plasira na fajnal-for Evrolige i osvoji tri šampionata Francuske.

Eli Okobo Foto: Coust Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia, Norbert Scanella / Panoramic / Profimedia

Prošle sezone, Okobo je prosečno beležio 11,2 poena i 4,9 asistencija u 42 evroligaške utakmice, dok je Monako četvrti put u njegove četiri godine sa klubom stigao do plej-ofa. 

Ovaj 28-godišnji francuski košarkaš je u karijeri još igrao za Elan, Finiks i Asvel.

Kurir Sport / Beta

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