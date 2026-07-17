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Nekadašnji šampion Evrolige Vil Klajburn potpisao je danas jednogodišnji ugovor sa Fenerbahčeom, saopštio je taj košarkaški klub.

Ovaj 36-godišnji košarkaš u Fenerbahče stiže iz Barselone. On je prošle sezone prosečno beležio 13,8 poena i 4,2 skoka u 33 evroligaška nastupa, zauzimajući drugo mesto u timu u obe kategorije.

1/5 Vidi galeriju Vil Klajburn Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia, Starsport

Klajburn je nastupao za pet različitih klubova za deset evroligaških sezona, a najuspešniji period karijere imao je tokom pet sezona provedenih u CSKA iz Moskve sa kojim je osvojio to takmičenje 2019. godine.

U sledeće poglavlje svoje karijere, Klajburn ulazi sa 276 nastupa u Evroligi i zauzima 11. mesto svih vremena po broju postignutih poena - 3.800. On, takođe, zauzima 11. mesto po broju pogođenih slobodnih bacanja (785), 13. mesto po indeksu korisnosti (4.174), 17. po broju pogođenih šuteva za dva poena (918) i 19. mesto po broju skokova (1.422).

Kurir Sport / Beta