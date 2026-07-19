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Nakon serije odlazaka klub je ozvaničio i prvi dolazak.

Partizan je ostao poslednja ekipa koja zvanično nije završila nijedno pojačanje za narednu sezonu, ali sada se to promenilo.

Crno-beli su poželeli dobrodošlicu Kevarijusu Hejsu.

Hejs je prošle sezone igrao za Monako za koji je u proseku beležio 6,3 poena, uz 3,4 skoka. Na 40 zabeleženih nastupa u Evroligi prošle sezone je sedam puta bio starter i imao je indeks korisnosti 7,2.

Ima 29 godina, igra na poziciji centra, visok je 206 centimetara. Nakon što je igrao za Univerzitet Florida stigao je u Evropu gde je redom igrao za Kantu, Asvetl, Bursu, Žalgiris, Pariz i Monako.

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