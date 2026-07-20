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Jedan od najboljih evroligaških plejmejkera Šejn Larkin načinio je veliko iznenađenje ovog leta prelaskom iz Anadolu Efesa u redove gradskog rivala Fenerbahčea.

Transfer koji je dobrano uzdrmao evroligaško tržište izazvao je najveću pažnju dosadašnjeg prelaznog roka, a prvi put u nešto ozbiljnijem tonu Amerikanac sa turskim pasošem govorio je o motivima odlaska iz Efesa.

Bez obzira na to što je Fenerbahče poslednjih sezona daleko uspešniji od dvostrukog uzastopnog osvajača Evrolige s početka ove decenije, Larkin donosi druge motive.

"Rekli su mi da ću biti glavni igrač ovog tima, a onda su mi iznenada povukli tepih ispod nogu. I ja sam pao, tresnuvši se glavom o pod. Kažete 'Ne smemo da izgubimo ovog igrača', a onda ga izgubite. Zatim kažete 'Ne smemo da izgubimo ni ovog', a i njega izgubite. Ti im kažeš plan A, a oni odu i urade suprotno", rekao je Larkin koji je potpisao dvogodišnji ugovor sa Fenerom.

1/8 Vidi galeriju Šejn Larkin Foto: Starsport

Bez obzira na to što je čak osam sezona proveo u Efesu, Larkin ističe da neće imati problem da se "prešalta" na dress rivalskog tima.

"Moj transfer u Fenerbahče nikada nije bio povezan sa jurnjavom za novcem. Da sam hteo, otišao bih i zaradio 10, 12, pa čak i 15 miliona dolara. Kupio bih svog Ferarija i svakog dana na trening išao bih njime. Ja želim da budem jedan od najboljih ikada. Čak želim da budem najbolji među onima koji su to uradili. Za to su mi nedostajale samo još neke stvari. Poštujem sve. Ja sam vojnik. Sa kim god mi da date, sa njim idem u borbu", rekao je Larkin.

U međuvremenu se na tu temu oglasio i trener Efesa Paslo Laso, poručivši da niko nije iznad kluba.

"Znamo da je Efes klub koji treba da bude mnogo bolji. Da bismo to postigli, moramo mnogo toga da uradimo kako treba. Tokom celog ovog govora nisam pomenuo ni Larkina, Lojda, Osmanija niti Lasa, jer Anadolu Efes mora da bude iznad svakog igrača i svakog trenera. Larkin je jedan od najboljih igrača evropske košarke u poslednjih 10-15 godina. Doneo je Efesu titule. Ne bi bilo tačno da kažemo 'Šejn odlazi i mi se tome radujemo'. Ali istovremeno, kao tim ne možemo da stojimo u mestu. Moramo da nastavimo da se razvijamo i da težimo tome da postanemo bolji", podvukao je trener Efesa, koji je već doveo Majka Džejmsa i Metju Strazela na toj poziciji.

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