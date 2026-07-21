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Alesandro Pajola je novi košarkaša Partizana.

Pajola je sa crno-belima iz Humske potpisao ugovor na dve sezone.

1/8 Vidi galeriju Košarkaš Virtusa i reprezentativac Italije - Alesandro Pajola Foto: Valentino Orsini/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia, Michele Nucci/LiveMedia / ipa-ag / PA Images / Profimedia, Sergio Mazza / imago sportfotodienst / Profimedia

Doskorašnji igrač Virtusa iz Bolonje nije promenio boje, iako se šuškalo da će završiti u Crvenoj zvezdi zbog dobrih odnosa sa Milošem Teodosićem.

Međutim, kako je saopštio pbg.news, Pajola je završio u Partizanu.

Reč je o košarkašu koji je kompletnu profesionalnu karijeru proveo u Virtusu, sa kojim je osvojio Evrokup i FIBA Ligu šampiona, a ovo će mu biti prvi inostrani angažman u životu.

Posle serije odlazaka, Partizan je počeo sa objavljivanjem pojačanja za narednu sezonu. Prvi ozvaničeni je bio Kevarijus Hejs, a potom je usledilo i produžetak saradnje sa Vanjom Marinkovićem.