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Šejn Larkin, dugogodišnji as Anadolu Efesa, odlučio je da napusti klub sa kojim je osvojio dve Evrolige i obuče dres njegovog najvećeg rivala - Fenerbahčea.

Iskusni bek je u razgovoru za podkast "Off The RECourt" govorio o razlozima zbog kojih je napravio jedan od najzvučnijih transfera u novijoj istoriji turske košarke.

1/7 Vidi galeriju Šejn Larkin Foto: Starsport

Larkin je istakao da ga nije privukao samo renome Fenerbahčea, već pre svega način na koji je klub organizovan.

"Fenerbahče je trenutno jedan od najstabilnijih klubova koje možete pronaći. To je bio najveći razlog zbog kog sam došao. Na kraju krajeva, klub ima jednu od najvećih navijačkih baza na svetu. Srećan sam što sam postao deo toga i što iza sebe imam takvu podršku", rekao je Larkin za "Off The RECourt".

Amerikanac sa turskim pasošem priznao je da je iskustvo igranja pred navijačima Fenerbahčea nešto potpuno drugačije od svega što je do sada imao u Evropi.

"Ranije u Evropi nisam imao nešto slično. Naravno, igrao sam za Baskoniju i Anadolu Efes, oba kluba imaju fantastične navijače. Volim ih i zahvalan sam svima njima. Ali biti deo kluba kao što je Fenerbahče je nešto sasvim drugačije", poručio je novi košarkaš istanbulskog velikana.

"Novac nije bio razlog"

Larkin je naglasio da finansijski aspekt nije bio presudan prilikom donošenja odluke, već želja da bude deo stabilnog sistema i ekipe koja ima najviše ambicije.

"Naravno, i to je na kraju odigralo važnu ulogu u mojoj odluci. Ipak, najvažnija je bila stabilnost kluba. Ko je danas stabilan kao Fenerbahče? Možda jedino Olimpijakos", rekao je on.

Dodao je:

"Za mene u ovom trenutku nije presudan novac. Do sada sam zaradio dovoljno. Ono što mi je najvažnije jeste da imam pravu ulogu i odgovornost."

Sezona iz noćne more

Larkin se osvrnuo i na poslednju sezonu u Anadolu Efesu, koja je za turskog velikana završena velikim razočaranjem. Efes je regularni deo Evrolige završio tek na 19. mestu sa skorom 12-26.

Prema njegovim rečima, brojni problemi su uticali na loš rezultat ekipe.

"Dolazi Pablo Laso, cenjeni trener koji zna šta radi i koji iza sebe ima osvojenu titulu Evrolige. Međutim, tada je već novembar ili decembar, preuzima ekipu bez Vincenta Poarijea, mene i Georgiosa Papajanisa, praktično bez dvojice ključnih igrača, i pokušava da učini sezonu uspešnom. Naravno, povrede su nastavile da se nižu", objasnio je Larkin.

Nekadašnji lider Efesa smatra da je pritisak bio ogroman.

"Svi su nas svrstavali među favorite za plasman na Fajnal-for. Očekivalo se da završimo među pet najboljih ekipa. Imali smo ogroman budžet. Ljudi su pokušavali da izgrade identitet tima, da shvate kakav tim treba da budemo. Međutim, nikada nismo uspeli da to u potpunosti ostvarimo", rekao je on.

"Ne želim da ulazim u svaki detalj onoga što se dogodilo, ali zaista je to bila sezona kao iz noćne more", dodao je Larkin.

Šta mu je rekao Jasikevičijus?

Posebno zanimljiv deo razgovora odnosio se na susret sa novim trenerom Fenerbahčea, Šarunasom Jasikevičijusom. Larkin je otkrio da ga legendarni Litvanac nije pitao za poene i statistiku, već za spremnost da podredi sebe timu.

"Ono što me je Saras pitao bilo je: ‘Gde ti je glava? Koliko si posvećen? Koliko si spreman da radiš neke male stvari za dobrobit kluba?"

Njegov odgovor bio je jasan:

"Šta god, dođavola, bude trebalo da uradim kako bismo osvojili titulu – uradiću."

Larkin je poručio da nikada nije bilo sporno njegovo košarkaško umeće.

„Mislim da niko ne treba da dovodi u pitanje moj talenat. Pre samo nekoliko nedelja ubacio sam vam 30 poena u plej-of utakmici. Ne mislim da moj talenat treba da bude tema, jer i dalje mogu da pravim razliku na terenu.“

Šarunas Jasikevičijus Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Za kraj je istakao:

"Ovde nije problem talenat, pitanje je samo koliko sam spreman da radim te stvari. Ne mislim da postoji bilo kakva dilema oko kvaliteta koji imamo kao ekipa, niti oko moje uloge u timu. Mi smo tim koji može da ostvari velike ciljeve."