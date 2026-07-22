Košarkaš Panatinaikosa Matijas Lesor je morao da bude podvrgnut novoj operaciji.
Evroliga
MATIJAS LESOR PONOVO OPERISAN! Malerozni Francuz opet van terena, ali nije sve tako crno
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Francuz koji je u prethodne dve sezone propustio veliki broj utakmica nije mogao bez zahvata ovog leta.
Na sreću, kako prenose grčki mediji, ovaj put je u pitanju manja operacija koja ne zahteva duži oporavak.
Matijas Lesor je operiosao lakat sa željom da reši manji problem koji ga već duže vreme muči.
Matijas Lesor na meču Panatinaikos - Žalgiris Foto: Tourette Photography / Alamy / Profimedia
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Očekuje se da oporavak traje oko dve nedelje pre nego što se nekadašnji košarkaš Partizana posveti pripremama za narednu sezonu.
Snažni centar će započeti treću sezonu u Panatinaikosu, klubom sa kojim je 2024. godine osvojio Evroligu.
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