Slušaj vest

Francuz koji je u prethodne dve sezone propustio veliki broj utakmica nije mogao bez zahvata ovog leta.

Na sreću, kako prenose grčki mediji, ovaj put je u pitanju manja operacija koja ne zahteva duži oporavak.

Matijas Lesor je operiosao lakat sa željom da reši manji problem koji ga već duže vreme muči.

Matijas Lesor na meču Panatinaikos - Žalgiris Foto: Tourette Photography / Alamy / Profimedia

Očekuje se da oporavak traje oko dve nedelje pre nego što se nekadašnji košarkaš Partizana posveti pripremama za narednu sezonu.

Snažni centar će započeti treću sezonu u Panatinaikosu, klubom sa kojim je 2024. godine osvojio Evroligu.

Ne propustiteEvroligaNANELI ŽELI DA SE VRATI U PARTIZAN! Crno-belima stigla otvorena ponuda - Amerikanac hoće ponovo u Beograd!
Džejms Naneli
Evroliga"BILA JE TO NOĆNA MORA" Larkin otvorio dušu posle šok transfera: Otkrio zašto je pobegao iz Efesa i prešao u redove najvećeg rivala!
EFES-PARTIZAN_187.JPG
EvroligaGOTOVO! PARTIZAN DOVEO ZAMENU ZA KALATESA: Pominjao se kao pojačanje Zvezde, a sada je obukao crno-belo
Alesandro Pajola
Evroliga"DA SAM HTEO OTIŠAO BIH I ZARADIO 15 MILIONA..." Jedan od najboljih košarkaša u Evropi šokirao transferom, pa objasnio zašto je otišao
profimedia-0992009864.jpg

Bonus video:

00:14
Lesorova žena nosi ogrtač sa likom Željka Obradovića Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić