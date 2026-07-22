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Real Madrid pomno prati situaciju na košarkaškom tržištu, pa se u kombinacijama španskog velikana ponovo našlo jedno dobro poznato ime. Za narednu sezonu iznenađujuće povratničko pojačanje mogao bi da bude Tristan Vukčević, nekadašnji talenat "kraljevskog kluba".

"Kraljevski klub" istražuje mogućnost povratka srpskog centra koji u NBA ligi trenutno nastupa za Vašington Vizardse, a ovu vest prenosi španski Solobasket. U klubu u kojem je napravio prve ozbiljne korake Vukčević se nalazi na radaru, ali realizacija ovog posla neće biti jednostavna.

Real Madrid već neko vreme traži dodatnu snagu pod košem, a sportski direktor Huan Karlos Sančez otvorio je više opcija na tržištu. U toj potrazi pažnja je ponovo usmerena ka igraču koji odlično poznaje sistem madridskog kluba. Vukčević je u Real stigao 2018. godine iz mlađih kategorija Olimpijakosa, a njegov talenat brzo je primećen. Već 2020. godine debitovao je za prvi tim, pre nego što je odlučio da karijeru nastavi u Partizanu - pišu oni.

1/16 Vidi galeriju Tristan Vukčević u NBA ligi Foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia, Jess Rapfogel / Getty images / Profimedia

Period od 2022. do 2024. godine proveo je u crno-belom dresu, da bi zatim napravio veliki korak i otišao u NBA ligu. Kao 42. pika na draftu 2023. godine izabrali su ga Vašington Vizardsi, a u najjačoj ligi sveta do sada je odigrao 94 utakmice.

Najbolja NBA sezona u karijeri je iza njega. Prosečno 9 poena, 3 skoka i 1,1 asistenciju po utakmici beležio je Vukčević prethodne takmičarske godine, a napretkom u igri, šutu i razumevanju košarke na najvišem nivou posebno je impresionirao.

Potencijal u njegovom povratku Real Madrid vidi upravo zbog toga. Srpski centar bi doneo mladost, ali i NBA iskustvo, kvalitetan šut za visokog igrača i dobro poznavanje klupske filozofije.

Najveća prepreka bio bi Vukčevićev ugovor.

Vizardsi su u februaru odlučili da njegov dvosmerni ugovor pretvore u standardni trogodišnji ugovor vredan oko devet miliona dolara, uz timsku opciju za poslednju sezonu. Zbog toga Vukčević trenutno nema potpunu slobodu da sam odluči o budućnosti.

Eventualni povratak u Madrid zahtevao bi dogovor sa Vašingtonom i raskid saradnje, što u ovom trenutku predstavlja najkomplikovaniji deo cele operacije.

Dodatni faktor je i situacija u samom NBA timu. Vizardsi žele da naprave iskorak na Istoku, a u sastavu već imaju velika imena poput Entonija Dejvisa i Treja Janga, kao i nekoliko mladih igrača oko kojih grade budućnost - dodaje Solobasket.

Kakvu bi ulogu u rotaciji trenera Brajana Kifa Vukčević imao, ostaje pitanje. Činjenica da ima samo 23 godine ide mu, ipak, u prilog, jer Vašington može da ga vidi kao igrača koji tek treba da dostigne svoj puni potencijal.

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