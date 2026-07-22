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Slovenački stručnjak Aleksandar Sekulić zvanično je imenovan za novog trenera Barselone, sa kojom je potpisao ugovor do leta 2028. godine.

Biće to najveći izazov u njegovoj dosadašnjoj karijeri, ali i početak potpuno nove ere katalonskog velikana.

1/5 Vidi galeriju Slovenački košarkaški stručnjak - Aleksandar Sekulić Foto: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia, Heiko Becker / imago sportfotodienst / Profimedia, Kommersant Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Ono što ovu priču čini još zanimljivijom jeste činjenica da su Barselona i Dubai praktično zamenili trenere. Ćavi Paskval je nedavno seo na klupu ambicioznog kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok je Sekulić krenuo suprotnim putem i preuzeo jednog od najvećih evropskih velikana.

Sekulić je u Dubai stigao usred prošle sezone, kada je zamenio Juricu Golemca. Malo ko je očekivao da će za tako kratko vreme potpuno preporoditi ekipu, ali je slovenački trener odveo klub do istorijske titule u ABA ligi i tako skrenuo pažnju najvećih evropskih klubova. Upravo taj uspeh otvorio mu je vrata Barselone.

Španski mediji navode da je Barselona razmatrala više zvučnih imena, među kojima su bili Paolo Galbijati i Janis Sferopulos, ali je izbor na kraju pao na Sekulića, koji će postati prvi slovenački trener u istoriji košarkaške sekcije Barselone.

Pred njim neće biti lak zadatak. Barselona iza sebe ima dve sezone bez trofeja i sprema veliku rekonstrukciju ekipe, a upravo je Sekulić dobio poverenje da vrati klub na evropski vrh. Istovremeno će nastaviti da obavlja i funkciju selektora reprezentacije Slovenije.