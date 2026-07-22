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Košarkaški klub Pariz rešio je pitanje šefa stručnog štaba za narednu sezonu. Novi trener evroligaša postao je Maks Lefevr, koji će na toj poziciji naslediti Džulijusa Tomasa nakon njegovog odlaska po završetku prošle takmičarske godine.

Za mladog francuskog stručnjaka ovo će biti vatreno krštenje i prvi samostalni trenerski angažman u seniorskoj karijeri, a u Pariz stiže direktno iz NBA lige, gde je gradio ime u stručnom štabu Minesota Timbervulvsa.

Od video analitike do prve klupe

Minesota Timbervulvs (2019-2024): Karijeru u NBA ligi započeo je 2019. godine kao video analitičar i saradnik zadužen za razvoj igrača. Kroz predan rad brzo je napredovao unutar organizacije, da bi 2024. godine promovisan u pomoćnog trenera u timu Krisa Finča.

Teksas Tek Univerzitet: Pre odlaska u najjaču ligu sveta, pekao je zanat u američkoj univerzitetskoj košarci, gde je na prestižnom univerzitetu Teksas Tek obavljao funkciju direktora za razvoj igrača.

Iako su se kao potencijalna rešenja za klupu Pariza pominjala zvučna imena poput prekaljenog NBA stratega Dejva Jorgera ili trenera Le Mana Gijoma Vizadea, uprava kluba se na kraju odlučila za ambicioznog i talentovanog Lefevra.

Rekonstrukcija tima u punom zamahu

Paralelno sa imenovanjem novog trenera, u Parizu se uveliko radi na sklapanju igračkog mozaika za predstojeću sezonu. Francuski klub je već povukao nekoliko konkretnih poteza na tržištu:

Stigli: Ti-Džej Voren i Tajson Etijen (obojica sa bogatim NBA iskustvom), Teri Tarpej i Maozinja Pereira.

Otišli: Džastin Robinson i Derik Vilis.

Sudbina velikog broja igrača i dalje visi u vazduhu - Mohamed Faje, Sebastijan Erera, Jakuba Outara, Daulton Homs i Leo Kavalije su trenutno bez ugovora, pa će novi šef struke ubrzo morati da donese odluku o njihovom eventualnom ostanku u klubu.

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