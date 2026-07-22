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Košarkaški klub Partizan pokazao je ozbiljno interesovanje za Vendela Mura, nekadašnjeg izbora prve runde NBA drafta.

Crno-beli bi dovođenjem 24-godišnjeg Amerikanca nadomestili odlazak Sterlinga Brauna.

Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

 Međutim, nekadašnji košarkaš Minesote izazvao je interesovanje i Hapoela iz Jerusalima, na čijoj klupi sedi Saša Obradović.

Hapoel je prvi pokazao interesovanje za Amerikanca, a onda se u trku uključio i Partizan, prenosi izraelski portal ONE.

Partizan će ovog leta prilično renovirati tim na spoljnim pozicijama. Tim Đoana Penjaroje je ostao bez Šejka Miltona, Dvejna Vošingtona, Nika Kalatesa i Sterlinga Brauna.

Za sada je potpisao Alesandro Pajola, dok mediji već duže vreme pišu da je dogovoren i Kajl Olman. U svakom slučaju, jasno je da Partizanu nedostaje još nekoliko igrača na spoljnim pozicijama i da je u potrazi za njima.

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