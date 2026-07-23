Slušaj vest

Hrvatski košarkaš je obavestio Real da želi da napusti klub i aktivira klauzulu iz ugovora koja mu garantuje da, uz plaćenih 850.000 dolara, može da se vrati u NBA.

Mario Hezonja je sa čelnicima kluba pričao poslednjeg dana perioda tokom kojeg je moguće da aktivira klauzulu, međutim njena aktivacija nije moguća ukoliko se odmah ne uplati novac, ali i dostavi Dokaz o zvaničnom interesovanju neke NBA ekipe.

1/7 Vidi galeriju Mario Hezonja Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Portal "Encenstado" je naveo da je putem video poziva održan sastanak čelnika Reala i agenta Marija Hezonje, a to je od nedavno Miodrag Ražnatović.

"Video poziv koji je održan između Reala i Ražnatovića je prošao katastrofalno loše zbog načina na koji se rešava problem neplaćene klauzule jer se nije prikazala nijedna ponuda NBA tima. Hezonjina želja je da igra za Dubai sledeće sezone. Ovaj poziv se završio katastrofalno loše i haos je veoma ozbiljan", navedeno je na ovom portalu.

Hezonja je u prošloj sezoni bio lider Reala uz Treja Lajlsa. Proglašen je za MVP-a španske ACB lige u kojoj je prosečno beležio 17,5 poena, 4,9 skokova i 1,9 asistencija po utakmici. U Evroligi je imao 13,2 poena, 3,9 skokova i 2,2 asistencija po utakmici.

Sa Real Madridom je u protekle četiri godine osvojio Evroligu, dve titule prvaka Španije, Kup kralja i dva Superkupa.

Bonus video: