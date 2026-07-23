KK PARTIZAN AKTIVIRAO NOVU BOMBU! Crno-beli potvrdili: Evo ko je stigao u četu Đoana Penjaroje!
Posle zatišja, usledila je prava bura u Partizanu - crno-beli promovisali su još jedno pojačanje!
Novi igrač čete Đoana Penjaroje postao je Alesandro Pajola.
- Iz crno-bele Bolonje u crno-beli Beograd! Reprezentativac Italije i doskorašnji košarkaš Virtusa Alesandro Pajola, novo je pojačanje Partizana!
Bek koji će u novembru napuniti 27 godina, iza sebe ima 10 sezona u Virtusu sa kojim je osvajao Eurokup, FIBA Ligu šampiona, dva puta Seriju A, dva puta Kup Italije i tri puta italijanski Superkup.
U sezonama 2021/22 i 2024/25, Alesandro Pajola je proglašavan za najboljeg defanzivca italijanske Serije A.
Sa Partizanom, Pajola je potpisao dvogodišnji ugovor - stoji u saopštenju crno-belih.
Do 19. jula Partizan nije objavio potpis niti jednog igrača, a onda je zvanično predstavljen centar Kevarijus Hejs, da bi samo tri dana kasnije stigao i Lamar Stivens.
Ko će još obući crno-beli dres do početka sezone, ostaje da se vidi...
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