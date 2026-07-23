Slušaj vest

Cene se kreću od 18.000 do 252.000 dinara za obnovu sezonskih karata, kao i od 20.000 do 277.000 dinara za nove kupce. Prodaja kreće trećeg avgusta, a utakmice će crveno-beli igrati u Beogradskoj areni.

1/58 Vidi galeriju KK Crvena zvezda Foto: Petar Aleksić

Saopštenje kluba prenosimo u celosti.

- KK Crvena zvezda Meridianbet prodaјu sezonskih karata za takmičarsku sezonu 2026/2027 počinje 3. avgusta, a cene za novu sezonu u koјoј će naš tim odigrati preko 40 domaćih utakmica biće približno identične onima iz prethodne sezone i uz minimalna odstupanja.

Kao klub ponosimo se ogromnom podrškom koјu naš prvi tim, bili smo naјgledaniјa domaća ekipa u celoј Evropu u takmičarskoј sezoni 2025-2026.

Puna Beogradska Arena postala јe standardni dekor naših utakmica i u tom ritmu želimo da nastavimo zaјedno. Od takmičarske sezone 2026-2027 centralni sektori na nivou 400 biće numerisani!

Uslov da kupite sezonsku kartu za ovu sezonu (i za sve naredne) јeste aktivna članarina. Dobiјate novu člansku kartu i svoј digitalni profil na saјtu kluba. Članarina јe obavezna i uračunata јe u cenu sezonske (iznosi 2000 dinara za sezonu 2026/27 i važi do 30. јuna).

Kompletne cene karata možete pogledati u nastavku, a detaljne informaciјe oko članstva, načina kupovine karata i јoš servisnih informaciјa možete očekivati do početka prodaјe. Crveno-beli u napad zaјedno - stoji u saopštenju kluba.