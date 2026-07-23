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Izraelski portal ONE lansirao je informaciju da je Košarkaški klub Partizan ušao u trku za dovođenje Vendela Mura Džuniora.

Košarkaš Detroit Pistonsa našao se na radaru Hapoela iz Jerusalima, koji sa klupe predvodi Saša Obradović, ali su se uključili i crno-beli.

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Po svemu sudeći, Mur je trenutno bliži Beogradu, o čemu nezvanična saznanja ima Mozzart sport. Prema tim informacijama, dogovaraju se finalni finansijski detalji sa igračem koji bi predstavljao ozbiljno pojačanje u spoljnoj liniji. Mur bi na neki način kompletirao liniju u kojoj se već nalaze Karlik Džons i Alesandro Pajola, dok se uskoro očekuje i ozvaničenje dolaska Kajla Olmana.

Dvadesetšestogodišnjeg košarkaša Dalas Maveriksi izabrali su kao 26. pika na NBA draftu 2022. godine, ali je odmah trejdovan u Hjuston Roketse, da bi na kraju završio u Minesota Timbervulvsima. Tokom prve dve profesionalne sezone nastupao je za Minesotu i njen razvojni tim Ajova Vulvse, a potom je nosio dres Detroita. Kasnije je prešao u Šarlot, gde je igrao i za razvojni tim. Nakon toga bio je član Mejn Seltiksa, filijale Bostona u razvojnoj ligi, dok je prethodnu sezonu proveo između Detroita i njihovog razvojnog tima.

U najjačoj ligi na svetu beležio je 1,7 poena i jedan skok, dok je u "Dži" ligi bio znatno bolji. Prethodne sezone ubacivao je 20,3 poena, imao je i 4,3 skoka, 3,1 asistenciju, 1,5 ukradenih lopti i sve to na 24 utakmice, dok je na terenu provodio nešto više od 28 minuta.

Crno-beli su ovog leta već ozvaničili dolaske Alesandra Pajole, Kevarijusa Hejsa i Lamara Stivensa, dok se potvrda transfera Dereka Vilisa, Nikole Tanaskovića i Kajla Olmana očekuje uskoro.

Istovremeno, ugovore sa klubom produžili su Karlik Džons, Tonje Džekiri, Arijan Lakić, Žofri Lovernj i kapiten Vanja Marinković.

Sa druge strane, Humsku su ovog leta napustili Dvejn Vašington, Sterling Braun, Nik Kalates, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov, Bruno Fernando i Aleksej Pokuševski.

Ugovor ima Mario Nakić, dok je neizvesna i dalje situacija oko Mitra Bošnjakovića.