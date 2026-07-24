Slušaj vest

Možda i najbolji košarkaš u proteklih nekoliko godina koji igra u Evropi je izazvao lavinu reakcija i komentara na društvenoj mreži "X".

Za to mu je bila dovoljna jedna objava u kojoj je napisao dve rečenice.

Kendrik Nan se praktično ponudio Majamiju, ekipi u kojoj je započeo NBA karijeru i u kojoj je beležio sajjne partije.

"Naletim svakog dana na barem tri do pet osoba koje me pitaju kada se vraćam u Majami! Ceo grad priča!", poručio je Nan.

1/8 Vidi galeriju Kendrik Nan Foto: Starsport, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

U prvoj sezoni u dresu Hita bek je beležio u proseku 15,3 poena, 3,3 asistencije i 2,7 skokova, a u trci za nagradu za "rukija" godine završio je na drugom mestu.

Posle druge sezone u kojoj je imao 14,6 poena, 2,6 asitencija i 3,2 skokova, trejdovan je u Los Anđeles Lejkerse, a potom, iste sezone, u Vašington Vizardse.

Sa znatno manjom minutažom nije beležio slične brojke, a nakon četiri godine u NBA je stigao u Evropu. Već tri godine igra za Panatinaikos, a tokom tog perioda na 112 evroligaških utakmica u proseku je beležio 18,2 poena, uz 3,6 asistencija i 3 skoka.

Njegov odlazak bi predstavljao veliki udarac za novog-starog trenera Panatinaikosa Željka Obradovića i klub koji je aktivnošću na transfer tržištu ovog leta pokazao najviše ambicije.

Bonus video: