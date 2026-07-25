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Američki košarkaš Mozes Rajt novi je igrač Olimpije iz Milana, saopštio je italijanski klub.

Rajt (27) je sa Olimpijom potpisao višegodišnji ugovor, a u Italiju dolazi iz Žalgirisa.

"Uzbuđen sam zbog ovog novog poglavlja u svojoj karijeri. Jedva čekam da upoznam navijače Olimpije i zaigram u Milanu. Znam da dolazim u prelep grad bogate kulture i radujem se što ću igrati za Olimpiju. Zajedno možemo da ostvarimo velike stvari ove sezone", rekao je Rajt.

Američki košarkaš je prošle sezone Evroligi prosečno beležio 13,2 poena i 6,5 skokova.

Rajt je tokom karijere bio član Los Anđeles Klipersa, Dalasa i Olimpijakosa, a jedno vreme je proveo i u Kini.

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