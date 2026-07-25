Serhio Ljulj produžio je ugovor sa Realom iz Madrida...
Evroliga
NEMA NAMERU DA SE ZAUSTAVI: Serhio Ljulj potpisao novi ugovor!
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Španski košarkaš Serhio Ljulj produžio je ugovor sa Realom na još jednu sezonu, saopštio je klub iz Madrida.
Kapiten Reala je u klub došao 2007. godine i tokom 20 sezona osvojio 29 trofeja, od čega tri titule šampiona Evrope i devet naslova prvaka Španije.
Ljulj (38) je igrač sa najviše nastupa u dresu Real Madrida - 1.249 utakmica.
Ljulj ostaje u Realu Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia, Alberto Gardin / imago sportfotodienst / Profimedia, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia
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Španski košarkaš je 2017. godine proglašen za MVP Evrolige.
On je tokom karijere igrao još i za Olesu i Manresu. Denver je 2009. godine draftovao Ljulja, ali je on ostao u Realu.
Ljulj je sa reprezentacijom Španije osvojio Svetsko prvenstvo 2019. godine, tri puta je bio šampion Evrope - 2009, 2011. i 2015. godine, a ima srebrnu i bronzanu medalju sa Olimpijskih igara.
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