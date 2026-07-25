Španski košarkaš Serhio Ljulj produžio je ugovor sa Realom na još jednu sezonu, saopštio je klub iz Madrida.

On je tokom karijere igrao još i za Olesu i Manresu. Denver je 2009. godine draftovao Ljulja, ali je on ostao u Realu.

Ljulj je sa reprezentacijom Španije osvojio Svetsko prvenstvo 2019. godine, tri puta je bio šampion Evrope - 2009, 2011. i 2015. godine, a ima srebrnu i bronzanu medalju sa Olimpijskih igara.