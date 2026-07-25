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Nikola Tanasković je i zvanično ponovo košarkaš Partizana. Krilni centar (28) vratio se u redove crno-belih, gde je i napravio svoje prve košarkaške korake, ali ovoga puta sa daleko značajnijom ulogom u timu.

Nakon što je obelodanjen njegov rastanak sa podgoričkom Budućnošću, mediji su ga uveliko selili u Beograd, a klub iz Humske je sada i zvanično stavio tačku na te navode.

1/9 Vidi galeriju Nikola Tanasković u dresu košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Višegodišnji ugovor i nova era pod Penjarojom

Partizan je putem svojih zvaničnih kanala potvrdio da je Tanasković stavio potpis na višegodišnji ugovor. On će biti jedno od važnih oružja u timu koji sa klupe predvodi španski stručnjak Đoan Penjaroja, a ekipi će se pridružiti već na prozivci početkom priprema za predstojeću sezonu.

Podsećanja radi, Tanasković je ponikao u crno-belim mlađim kategorijama, a tokom prvog mandata kalio se na pozajmicama u Spartaku, Mladosti iz Zemuna i OKK Beogradu. Put ga je potom vodio u Megu, banjalučki Borac i Igokeu, nakon čega je usledila kratka epizoda u španskom Breoganu. Posle povratka u Igokeu, 2023. godine prešao je u Podgoricu, gde je u dresu Budućnosti uspeo da izbori i kapitansku traku.

1/7 Vidi galeriju Nikola Tanasković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Kakva je situacija u prelaznom roku crno-belih?

Nakon perioda u kom su se u Humskoj uglavnom zvanično opraštali od igrača iz prethodne sezone, uprava kluba je prešla u "ofanzivu" kada su u pitanju ulazni transferi.

Pored Tanaskovića, crno-belu opremu zvanično su zadužili:

Alesandro Pajola

Lamar Stivens

Kevarijus Hejs

Spisak pojačanja ovim nije zaključen. Očekuje se dolazak još nekoliko imena, a prema nezvaničnim informacijama, najbliži potpisivanju ugovora je Vendel Mur. Navijače Partizana po svemu sudeći očekuje još uzbuđenja u nastavku letnje pijace.

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