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Saga koja se iznenada rasplamsala oko budućnosti francuskog plejmejkera Silvana Fransiska po svemu sudeći dobija svoj konačni epilog. Sjajni organizator igre trebalo bi, kako je prvobitno i planirano, da u narednoj sezoni nosi dres Asvela.

Podsećanja radi, klub iz Vilerbana nedavno je pred Nacionalnim direktoratom za kontrolu i upravljanje (DNCCG) morao da predstavi rezervni plan sa budžetom od oko 24 miliona evra.

Silvan Fransisko Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Od istorijskih 59 miliona do plana B

Prvobitna ideja prvog čoveka kluba, Tonija Parkera, bila je stvaranje istorijskog budžeta za francusku košarku u iznosu od čak 59 miliona evra. Međutim, projekat je naišao na ozbiljne prepreke:

Problemi sa investitorima: Više od polovine tog iznosa trebalo je da obezbedi ulagač iz Azije.

Nedostatak garancija: Finansijske garancije nisu bile dovoljne za kontrolne organe, što je stavilo veliki znak pitanja iznad celog projekta.

Iako je i smanjeni budžet od 24 miliona evra veći u odnosu na prošlogodišnjih 18,7 miliona, otvorilo se pitanje da li će klub moći da ispoštuje već potpisane milionske ugovore.

Panatinaikos i Dubai ostali praznih šaka

Fransisko je sa Asvelom dogovorio trogodišnju saradnju vrednu čak 15 miliona evra. Novonastalu nestabilnost u Francuskoj pokušali su da iskoriste evropski giganti - Panatinaikos i novajlija Dubai stali su u red za njegov potpis.

Ipak, prema pisanju grčkog portala SDNA, Asvel je uspeo da stabilizuje situaciju i pronađe rešenje, pa je Fransisko u ovom trenutku nikad bliži ostanku u domovini.

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