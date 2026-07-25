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Šengelija je izabrao Dubai uprkos ponudama Olimpijakosa i Fenerbahčea, a navedeno je da je postojala opcija da dođe i u Partizan.

Tornike Šengelija Foto: Starsport

Uz to, Barselona će zaraditi 900.000 evra od odlaska iskusnog košarkaša.

Želi Šengelija da napadne trofej Evrolige, a upravo Dubai vidi kao tim koji bi mogao da ispuni njegove ciljeve. Takođe, na njegov izbor je uticalo i to što je trener kluba iz Emirata Ćavi Paskval, sa kojim je imao dobru saradnju u Kataloniji.

Šengelija je prošle godine prosečno beležio 12,4 poena, 4,6 skokova i 2,6 asistencija po meču.

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