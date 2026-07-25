Šengelija je izabrao Dubai uprkos ponudama Olimpijakosa i Fenerbahčea, a navedeno je da je postojala opcija da dođe i u Partizan.

Želi Šengelija da napadne trofej Evrolige, a upravo Dubai vidi kao tim koji bi mogao da ispuni njegove ciljeve. Takođe, na njegov izbor je uticalo i to što je trener kluba iz Emirata Ćavi Paskval, sa kojim je imao dobru saradnju u Kataloniji.