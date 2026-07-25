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Loni Voker, američki košarkaš, ponuđen je Partizanu i Real Madridu prenose izraelski mediji.

Loni Voker Foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, EPA-EFE/ETIENNE LAURENT SHUTTERSTOCK OUT

Kako prenosi "Israel Hayom" crno-beli bi mogli da budu jači za američkog beka, bivšeg NBA košarkaša i člana Makabija i Žalgirisa – Lonija Vokera.

Pomenuti portal piše da su njegovi agenti "zasukli" rukave i da se uveliko radi na njegovom odlasku iz Tel Aviva i da je igrač ponuđen Partizanu i Real Madridu.

Navodno, Amerikanac je bliži Španiji i postao je velika želja novog trenera Pedra Martinesa i to pogotovo nakon odlaska Marija Hezonje u NBA ligu.

Videćemo da li će crno-beli želeti Vokera u svom timu i da li će uspeti da pobede Real Madrid u trci za njegov potpis.

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